В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за технического сбоя

Венгрия была вынуждена приостановить вакцинацию 74 тысяч человек препаратом компании AstraZeneca в эти выходные из-за технического сбоя.

Об этом пишет издание Hungary Today, сообщает "Европейская правда".

Венгерские СМИ сообщили о нескольких случаях, когда людей вызывали на вакцинацию в место, расположенное на расстоянии более чем 100 километров от их места жительства.

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В то время другим вообще не звонили, несмотря на то, что они зарегистрировались и принадлежали к группе риска. Также есть примеры звонков людям, которые уже были вакцинированы.

Премьер-министр Виктор Орбан признал наличие технических проблем, в том числе случаев, когда вакцинированных повторно вызвали на прививку. В результате программа вакцинации была временно приостановлена ​​"для проверки", сообщил Орбан.

Государственный секретарь Иштван Дьйордь, возглавляющий рабочую группу по вопросам вакцинации, признал приостановление массовых прививок вакциной AstraZeneca в эти выходные. Он объяснил это проблемами синхронизации публичной базы данных.

Те, кто получил СМС о вакцинации, вскоре получит еще одно сообщение с извинениями, рассказал он.