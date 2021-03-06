Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах

На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності і відмиванні грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Прага.

За версією слідства, вони входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах.

Група була виявлена ​​поліцією у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США, повідомив прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.

Двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. В даний час обидва знаходяться в США.

За словами Ібегея, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.