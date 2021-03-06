Чехія видала США двох українців, підозрюваних у кіберзлочинах
Субота, 6 березня 2021, 13:33
На початку березня Чехія екстрадувала в США двох громадян України, підозрюваних у кіберзлочинності і відмиванні грошей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радіо Прага.
За версією слідства, вони входили в організовану групу кіберзлочинців, що діють у багатьох країнах.
Група була виявлена поліцією у співпраці з Федеральним бюро розслідувань США, повідомив прессекретар Національного центру по боротьбі з організованою злочинністю Ярослав Ібегей.
Двоє українців імовірно були затримані поліцією Чехії в лютому минулого року. В даний час обидва знаходяться в США.
За словами Ібегея, їм загрожує до 20 років позбавлення волі.
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