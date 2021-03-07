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68% американців підтримують підхід Байдена до пандемії 

Неділя, 7 березня 2021, 16:14

Президент США Джо Байден зберігає широку підтримку своєї стратегії боротьби з коронавірусом. 

Про це свідчить нове опитування ABC News/Ipsos, повідомляє "Європейська правда".

Понад дві третини американців (68%) схвалюють підхід Байдена до пандемії - стабільний результат з моменту його вступу на посаду в січні.

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Його підхід позитивно оцінюють 35% республіканців, 67% незалежних і 98% демократів, свідчить опитування.

Тверда підтримка президентської реакції на коронавірус виникла у той час, як Конгрес США просуває масштабний законопроєкт Байдена про допомогу на 1,9 трильйона доларів, який в суботу був прийнятий Сенатом.

Пакет, який надасть допомогу американцям з низькими доходами, малому бізнесу, школам, урядам штатів і місцевій владі, тепер повинен отримати схвалення в Палаті представників, перш ніж потрапить на стіл Байдена.

Оскільки демократи контролюють обидві палати в Конгресі, очікується, що пакет буде схвалений Палатою представників вже у вівторок, незважаючи на сильну республіканську опозицію.

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