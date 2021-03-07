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68% американцев поддерживают подход Байдена к пандемии

Воскресенье, 7 марта 2021, 16:14

Президент США Джо Байден сохраняет широкую поддержку своей стратегии борьбы с коронавирусом.

Об этом свидетельствует новый опрос ABC News/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Более двух третей американцев (68%) одобряют подход Байдена к пандемии - стабильный результат с момента его вступления в должность в январе.

Его подход положительно оценивают 35% республиканцев, 67% независимых и 98% демократов, свидетельствует опрос.

Твердая поддержка президентской реакции на коронавирус возникла в то время, как Конгресс США продвигает масштабный законопроект Байдена о помощи на 1,9 триллиона долларов, который в субботу был принят Сенатом.

Пакет, который окажет помощь американцам с низкими доходами, малому бизнесу, школам, правительствам штатов и местным властям, теперь должен получить одобрение в Палате представителей, прежде чем попадет на стол Байдена.

Поскольку демократы контролируют обе палаты в Конгрессе, ожидается, что пакет будет одобрен Палатой представителей уже во вторник, несмотря на сильную республиканскую оппозицию.

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