У Словаччині більше довіряють російській вакцині, ніж AstraZeneca і Moderna - опитування

Вакцинація російським препаратом "Спутник V" прийнятна приблизно для того ж числа жителів Словаччини, що і препаратом Pfizer/BioNTech.

Про це свідчать результати соціологічним опитуванням, проведеного в лютому, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Близько 55% респондентів заявили, що вони готові пройти вакцинацію з Pfizer/BioNTech, в той час як приблизно 35% відкинули американо-німецьку вакцину.

Опитування також показало, що російський "Спутник V" є другою найбільш прийнятною вакциною для словаків, випереджаючи вакцини AstraZeneca і Moderna: 53% словаків проголосували за вакцинацію нею, а 35% заявили, що виступають проти її використання.

За словами прем'єр-міністра Ігоря Матовича, ці результати показують, що купівля російських вакцин змінює правила гри, коли мова йде про коливання населення з приводу вакцинації.

У Словаччині поки неможливо обирати вакцину. "Спутник V" ще не отримав дозволу від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

Хоча минулого тижня міністр охорони здоров'я Марек Крайчий надав екстрений дозвіл на російську вакцину, її використання ще не почалося.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Пізніше під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.