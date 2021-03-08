В Словакии больше доверяют российской вакцине, чем AstraZeneca и Moderna - опрос

Вакцинация российским препаратом "Спутник V" приемлема примерно для того же числа жителей Словакии, что и препаратом Pfizer/BioNTech.

Об этом свидетельствуют результаты социалогического опроса, проведенного в феврале, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Около 55% респондентов заявили, что они готовы пройти вакцинацию с Pfizer /BioNTech, в то время как примерно 35% отвергнут американо-немецкую вакцину.

Опрос также показал, что российский "Спутник V" является второй наиболее приемлемой вакциной для словаков, опережая вакцины AstraZeneca и Moderna: 53% словаков проголосовали за вакцинацию ею, а 35% заявили, что выступают против ее использования.

По словам премьер-министра Игоря Матовича, эти результаты показывают, что покупка российских вакцин меняет правила игры, когда речь идет о колебаниях населения по поводу вакцинации.

В Словакии пока невозможно выбрать, какую вакцину вводить. "Спутник V" еще не получил разрешения от Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

Хотя на прошлой неделе министр здравоохранения Марек Крайчи предоставил экстренное разрешение на российскую вакцину, ее использование еще не началось.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

1 марта правительство Словакии подтвердило закупку 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Позже во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.