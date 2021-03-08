Англія відновила роботу шкіл в рамках поетапного скасування карантину

Мільйони дітей в Англії повернулися до школи після більш ніж двох місяців навчання вдома в умовах останнього карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Більшість середніх шкіл почали з поетапного повернення цього тижня. Учні здають тести на Covid, а в класах будуть носити маски. Початкові школи відкрилися для всіх учнів в понеділок.

Прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав повернення важливим першим кроком до "почуття нормальності".

Це перший етап "дорожньої карти" виходу з національного карантину, який діє з початку січня.

За словами міністра освіти Гевіна Вільямсона, уряд розглядає заходи з надання допомоги учням, в тому числі більш тривалі шкільні дні і коротші канікули.

У середніх школах зараз проводиться регулярне тестування на Covid, при цьому учні здадуть три тести в школі, перш ніж переходити на тестування два рази на тиждень вдома.

Очікується, що маски для обличчя будуть носити в класах середньої школи, де соціальне дистанціювання неможливо, принаймні, протягом останніх тижнів цього семестру.

Міністр у справах дітей Вікі Форд сказала, що маски для обличчя "настійно рекомендуються", але не є обов'язковими, оскільки деякі учні можуть "дуже турбуватися і нервувати" з приводу них.