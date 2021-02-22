Англія послаблює карантин з 8 березня, до 21 червня хочуть скасувати всі обмеження

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон офіційно представив "дорожню карту" послаблення карантинних обмежень в Англії, яка передбачає чотири етапи.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Джонсон заявив, що його дорожня карта "обережна, але безповоротна". Між кожним із чотирьох етапів буде щонайменше п'ять тижнів.

Перший етап почнеться 8 березня: з цього дня відновиться очне навчання в усіх школах та вищих освітніх закладах. Також відновлять роботу всі дитячі клуби та додаткові заняття. Крім того, мешканці будинків для літніх людей зможуть приймати по одному гостю.

З 29 березня заплановано відкриття спортивних споруд, такі як тенісні чи баскетбольні майданчики та відкриті басейни. Люди більше не будуть зобов’язані залишатися вдома, але, якщо можуть, вони повинні працювати вдома.

На другому етапі з 12 квітня відчиняться другорядні роздрібні магазини, перукарні та манікюрні салони. З цього дня в Англії не буде комендантської години, і не буде вимоги, щоб алкоголь супроводжувався "повноцінною їжею". Паби та ресторани зможуть обслуговувати людей на відкритому повітрі.

Третій етап розпочнеться не раніше 17 травня. "Більшість обмежень на відкритому повітрі буде скасовано за умови обмеження груп до 30 осіб. Ми також знову відкриємо паби та ресторани в приміщенні, а також кінотеатри, театри, спортивні стадіони та деякі інші заклади", - сказав Джонсон.

Четвертий етап послаблення обмежень відбудеться не раніше 21 червня, коли всі законодавчі обмеження щодо соціальних контактів, включаючи весілля, будуть зняті.

"Ми відкриємо все до нічних клубів, включаючи", - сказав Джонсон, додавши, що сподівається зняти обмеження на великі заходи та вистави, "потенційно використовуючи тестування для зниження ризику зараження".

Раніше Борис Джонсон висловив сподівання, що нинішній локдаун стане останнім, але попередив, що він не може дати гарантій до швидкого повернення до звичайного життя.

21 лютого британський уряд оголосив прискорені плани вакцинації від коронавірусу, які передбачають, що всі дорослі отримають першу дозу щеплення до 31 липня - на місяць раніше, ніж було заплановано.