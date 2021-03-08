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Англия возобновила работу школ в рамках поэтапной отмены карантина

Понедельник, 8 марта 2021, 15:44

Миллионы детей в Англии вернулись в школу после более чем двух месяцев обучения дома в условиях последнего карантина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Большинство средних школ начали с поэтапного возвращения на этой неделе, а ученики сдают тесты на Covid, а в классах будут носить маски. Начальные школы открылись для всех учеников в понедельник.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал возвращение важным первым шагом к "чувству нормальности".

Это первый этап "дорожной карты" выхода из национального карантина, который действует с начала января.

По словам министра образования Гэвина Уильямсона, правительство рассматривает меры по оказанию помощи ученикам, в том числе более продолжительные школьные дни и более короткие каникулы.

В средних школах сейчас проводится регулярное тестирование на Covid, при этом ученики сдадут три теста в школе, прежде чем переходить на тестирование два раза в неделю дома.

Ожидается, что маски для лица будут носить в классах средней школы, где социальное дистанцирование невозможно, по крайней мере, в течение оставшихся недель этого семестра.

Министр по делам детей Вики Форд сказала, что маски для лица "настоятельно рекомендуются", но не являются обязательными, поскольку некоторые ученики могут "очень беспокоиться и нервничать" по поводу них.

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