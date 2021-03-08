Італія дозволила вакцину AstraZeneca для людей старше 65 років

Влада Італії рекомендувала використовувати вакцини від коронавірусу AstraZeneca людям старше 65 років.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Коли європейські регулятори затвердили вакцину в січні, вони сказали, що недостатньо результатів, щоб показати, наскільки ефективно вона діє для людей старше 55 років. Спочатку Італія вказала 55 років як вікову межу, але пізніше підвищила її до 65 років перед подальшими переглядами.

Останнє рішення Міністерства охорони здоров’я скасовує будь-які обмеження щодо використання, за винятком "надзвичайно вразливих" людей.

"Наукові докази, які стали доступними ... свідчать про те, що навіть у людей у ​​віці старше 65 років вакцина здатна забезпечити значний захист", - сказали в міністерстві.

Близько 1,5 мільйона з 6,5 мільйона доз, які отримала Італія, надійшли від AstraZeneca, свідчать офіційні дані. Переважна більшість доз вакцини надходить від Pfizer, а решта від Moderna.

Станом на понеділок в Італії, де проживає близько 60 мільйонів осіб, було введено 5,41 мільйона доз вакцин, причому 1,65 мільйона людей отримали рекомендовані два уколи.

Раніше уряд Німеччини заявив, що не зробить вакцину AstraZeneca доступною для всіх жителів країни, хоча велика кількість доз залишаються в основному невикористаним через скептицизм щодо препарату.

У Франції та Німеччині накопичуються невикористані запаси вакцини AstraZeneca через небажання людей робити щеплення цим препаратом.