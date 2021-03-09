Чиновників ЄС вакцинуватимуть з 22 березня, для них створили окремі центри

Європейський союз почне вакцинацію офіційних осіб в ексклюзивних центрах вакцинації в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Попри невдачі в поширенні вакцини від коронавірусу в блоці, установи, що базуються в Брюсселі, робили серйозні приготування для вакцинації чиновників. Європейська комісія, Рада ЄС та Європейський парламент планують відкрити свої центри вакцинації для чиновників і депутатів Європарламенту 22 березня.

Це збігається з датою, коли регіон Брюсселя планує зробити щеплення від коронавірусу доступними для молодих людей з супутніми захворюваннями. Досі вони були доступні в основному медичним працівникам і мешканцям будинків для людей похилого віку.

Кожна з трьох основних інституцій ЄС обладнала власну локацію для проведення щеплень, які офіційно вважаються бельгійськими центрами вакцинації, отримують свої дози від місцевої влади, але доступні виключно для співробітників установ ЄС.

Представники інших органів ЄС, включаючи Європейську службу зовнішніх зв'язків та Європейський економічний і соціальний комітет, також отримають вакцини в цих центрах.

Комісія раніше підрахувала, що майже 10 відсотків її співробітників в Брюсселі - 2000 з 21 000 осіб - належать до вразливої ​​категорії, але в даний час ця цифра переглядається відповідно до останніх бельгійських правил про те, хто вважається вразливим.

Станом на понеділок 618 000 осіб в Бельгії - або 5,4 відсотка населення - отримали свою першу дозу вакцини, що значно менше, ніж у Великій Британії, яка зробила перше щеплення від коронавірусу більш ніж 22 мільйонам осіб або понад 33 відсоткам населення.