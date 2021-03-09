Чиновников ЕС будут вакцинировать с 22 марта, для них создали отдельные центры

Европейский Союз начнет вакцинацию официальных лиц в эксклюзивных центрах вакцинации в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Несмотря на неудачи в распространении вакцины от коронавируса в блоке, учреждения, базирующиеся в Брюсселе, делали серьезные приготовления для вакцинации чиновников. Европейская комиссия, Совет ЕС и Европейский парламент планируют открыть свои центры вакцинации для чиновников и депутатов Европарламента 22 марта.

Это совпадает с датой, когда регион Брюссель планирует сделать прививки от коронавируса доступными для молодых людей с сопутствующими заболеваниями. До сих пор они были доступны в основном медицинским работникам и жителям домов престарелых.

Каждый из трех основных институтов ЕС оборудовал свою локацию для проведения прививок, которые официально считаются бельгийскими центрами вакцинации, получают свои дозы от местной власти, но доступны только для сотрудников учреждений ЕС.

Представители других органов ЕС, включая Европейскую службу внешних связей и Европейский экономический и социальный комитет, также получат вакцины в этих центрах.

Комиссия ранее подсчитала, что почти 10% ее сотрудников в Брюсселе - 2000 из 21 000 человек - относятся к уязвимой категории, но в настоящее время эта цифра пересматривается в соответствии с последними бельгийскими правилами о том, кто считается уязвимым.

По состоянию на понедельник 618 000 человек в Бельгии - или 5,4 процента населения - получили свою первую дозу вакцины, что значительно меньше, чем в Великобритании, которая сделала первую прививку от коронавируса более чем 22 миллионам человек или более 33 процентам населения.