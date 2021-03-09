Республиканцы призвали госсекретаря США к новым санкциям против "Северного потока-2"

Республиканцы в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с призывом ввести дополнительные санкции против организаций, связанных со строительством газопровода "Северный поток 2".

Как сообщает "Европейская правда", письмо республиканцев опубликовано на сайте комитета.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решительные заявления администрации по трубопроводу не сопровождаются столь же решительными действиями... Недавнее решение администрации наложить санкции только на российское трубоукладочное судно" Фортуна "и его владельца, КВТ-РУС, которые уже были определены предыдущей администрацией, является символом этого несоответствия, которое вызывает беспокойство", - говорится в письме.

Республиканцы считают, что это несоответствие можно объяснить только "желанием оставить место для закулисной сделки с Германией".

"Любая сделка, которая не помешает завершению "Северного потока-2", будет ошибочной. Более того, если администрация Байдена согласится на сделку с Германией, которая откажется от обязательных санкций Конгресса в обмен на неопределенные обязательства обеспечить транзит украинского газа или обещание инвестировать в европейскую энергетическую инфраструктуру, это не только подорвет интересы безопасности США и Европы, но также является вызовом конституционной прерогативе Конгресса ", - говорится в письме.

Республиканцы заявили, что настоятельно рекомендуют Госдепа представить Конгрессу новые санкции, как только станет доступна необходимая информация, а не ждать до 17 мая, когда закончится текущий 90-дневный отчетный период.

Ранее сообщалось, что правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта ситуации с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угроз санкций со стороны США.

По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.