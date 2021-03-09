Європарламент позбавив імунітету екслідера Каталонії і двох його соратників

Після понад року процедур Європарламент нарешті позбавив імунітету ексглаву уряду Каталонії Карлеса Пучдемона і колишніх членів його уряду Тоні Коміна і Клари Понсаті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Це рішення дозволяє Верховному суду Іспанії поновити процес з європейським ордером на арешт політиків, заморожений через їхній статус євродепутатів.

Політиків розшукують в Іспанії за роль у організації незаконного голосування щодо відокремлення 2017 року каталонським урядом та сепаратистськими законодавцями.

За зняття імунітету з Пучдемона проголосували 400 євродепутатів, 248 були проти, ще 45 утрималися. Рішення щодо Тоні Коміна та Клари Понсаті зібрало 404 голоси підтримки.

Перша реакція іспанського уряду прозвучала від міністра закордонних справ Аранчі Гонсалес Лаї, яка вважає, що рішення Європарламенту демонструє силу верховенства права в Іспанії та повагу до правосуддя.

За її словами, "проблеми Каталонії вирішуються в Іспанії, вони не вирішуються в Європі".

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році.

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.