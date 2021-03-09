Европарламент лишил иммунитета экс-лидера Каталонии и двух его соратников

После более года процедур Европарламент наконец лишил иммунитета экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов его правительства Тони Комина и Клару Понсати.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Это решение позволяет Верховному суду Испании восстановить процесс с европейским ордером на арест политиков, замороженный из-за их статуса евродепутатов.

Политиков разыскивают в Испании за роль в организации незаконного голосования за отделение региона в 2017 году каталонским правительством и сепаратистскими законодателями.

За снятие иммунитета с Пучдемона проголосовали 400 евродепутатов, 248 были против, еще 45 воздержались. Решение по Тони Комину и Кларе Понсати собрало 404 голоса поддержки.

Первая реакция испанского правительства прозвучало от министра иностранных дел Аранчи Гонсалес Лаи, которая считает, что решение Европарламента демонстрирует силу верховенства права в Испании и уважение к правосудию.

По ее словам, "проблемы Каталонии решаются в Испании, они не решаются в Европе".

Напомним, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.