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В Угорщині - рекордна кількість госпіталізованих коронахворих

Вівторок, 9 березня 2021, 14:54

В Угорщині кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом досягла найвищого рівня за час епідемії, побивши рекорд осінньої хвилі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 444.hu

Згідно з повідомленням органів охорони здоров’я 9 березня, у лікарнях перебувають 8270 хворих на коронавірус, тоді як найвищим показником під час попередньої хвилі було 8045. 

При цьому, зросла і кількість "важких" пацієнтів, які потребують штучного дихання - до 833. Під час осінньої хвилі найвищим показником було 647 хворих. 

Добовий приріст хворих вже досягнув пікових показників осінньої хвилі - понад 6 тисяч заражень за добу (населення країни - близько 10 млн). 

Водночас, вакцину від коронавірусу в Угорщині отримали понад мільйон осіб - 1 047 045. 

Нагадаємо, Угорщина, на додачу до зареєтрованих у ЄС препаратів, використовує китайську та російську вакцини. Прем’єр Віктор Орбан отримав щеплення китайською вакциною. 

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