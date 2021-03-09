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В Венгрии - рекордное количество госпитализированных с COVID-19

Вторник, 9 марта 2021, 14:54

В Венгрии количество госпитализированных пациентов с коронавирусом достигло самого высокого уровня за время эпидемии, побив рекорд осенней волны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 444.hu

Согласно сообщению органов здравоохранения 9 марта, в больницах находятся 8270 больных с коронавирусом, тогда как самым высоким показателем во время предыдущей волны было 8045.

При этом возросло и количество тяжелых пациентов, нуждающихся в искусственном дыхании - до 833. Во время осенней волны самым высоким показателем было 647 больных.

Суточный прирост больных уже достиг пиковых показателей осенней волны - более 6000 заражений в сутки (население страны - около 10 млн).

В то же время вакцину от коронавируса в Венгрии получили более миллиона человек - 1047045.

Напомним, Венгрия, в дополнение к зарегистрированным в ЕС препаратам, использует китайскую и российскую вакцины. Премьер Виктор Орбан получил прививку китайской вакциной.

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Венгрия Коронавирус
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