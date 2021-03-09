У Бельгії почалася безпрецедентна поліцейська операція проти наркоторговців 

Поліція Бельгії у вівторок вранці почала масштабну операцію проти торговців наркотиками, спрямовану проти груп, які займаються контрабандою кокаїну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Федеральна прокуратура Бельгії повідомила, що обшуки почалися близько 5 години ранку за місцевим часом і в них беруть участь понад 1500 поліцейських.

Рейди проводилися в основному в районі Антверпена. Слідчі зосередили увагу на наркоторговцах і злочинній мережі з міжнародними зв'язками.

Операцію називають однією з найбільших, які коли-небудь були організовані на території Бельгії з огляду на кількість задіяних правоохоронців.

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Хоча торговці наркотиками, як вважається, мають міжнародні зв'язки, прокуратура заявила, що на даному етапі в операції залучена тільки бельгійська влада.

Рейди стали кульмінацією розслідування, що проводилося останні два з половиною роки.

Щодня тисячі контейнерів прибувають в Антверпен - другий за величиною порт Європи. Це місто є одним з основних пунктів входу на континент для кокаїну.

У минулому році в порту було вилучено рекордну кількість кокаїну - 65,5 тонн.

З 2013 року обсяги наркотиків, перехоплених поліцією, виросли приблизно в 14 разів.

Наркотики надходять з Латинської Америки - в основному з Колумбії, Бразилії і Еквадору. Зазвичай вони заховані у вантажних контейнерах, що вивантажуються з суден.