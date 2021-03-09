В Бельгии началась беспрецедентная полицейская операция против наркоторговцев

Полиция Бельгии во вторник утром начала масштабную операцию против торговцев наркотиками, направленную против групп, занимающихся контрабандой кокаина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что обыски начались около 5 часов утра по местному времени и в них принимают участие более 1500 полицейских.

Рейды проводились в основном в районе Антверпена. Следователи сосредоточили внимание на наркоторговцах и преступной сети с международными связями.

Операцию называют одной из крупнейших, которые когда-либо были организованы на территории Бельгии, учитывая количество задействованных правоохранителей.

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Хотя торговцы наркотиками, как считается, имеют международные связи, прокуратура заявила, что на данном этапе к операции привлечены только бельгийские власти.

Рейды стали кульминацией расследования, проводившегося последние два с половиной года.

Ежедневно тысячи контейнеров прибывают в Антверпен - второй по величине порт Европы. Этот город является одним из основных пунктов входа на континент для кокаина.

В прошлом году в порту было изъято рекордное количество кокаина - 65,5 тонн.

С 2013 года объемы наркотиков, перехваченных полицией, выросли примерно в 14 раз.

Наркотики поступают из Латинской Америки - в основном из Колумбии, Бразилии и Эквадора. Обычно они спрятаны в грузовых контейнерах, которые выгружаются с судов.