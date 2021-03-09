Шість федеральних органів влади Німеччини зазнали кібератаки

Шість німецьких федеральних органів влади постраждали від широкомасштабних кібератак, які були проведені через сервіс електронної пошти Microsoft.

Інформацію підтвердило Федеральне управління з питань інформаційної безпеки (BSI), повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

В управлінні не назвали, які саме установи постраждали, але зазначили, що інформація, можливо, була "скомпрометована в чотирьох випадках".

BSI опублікувало перше попередження щодо безпеки в п'ятницю, сказавши, що від кібератаки постраждали "організації всіх розмірів".

Про вразливості програмного забезпечення Exchange Server компанія Microsoft вже поінформувала в січні. Потім американський програмний гігант почав розробляти оновлення для своєї програми електронної пошти.

Microsoft вважає, що за кібератакою стоїть спонсорований китайською державою зловмисник на ім'я Hafnium. Але Китай заперечує свою причетність.

На думку експертів, німецькі компанії постраждали від цієї вразливості більше, ніж інші країни, тому що вони самі працюють із Exchange або в орендованих центрах обробки даних.

Напередодні стало відомо, що в результаті кібератаки постраждали сервери електронної пошти Європейської банківської організації.