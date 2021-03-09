Шесть федеральных органов власти Германии подверглись кибератакам

Шесть немецких федеральных органов власти пострадали от широкомасштабных кибератак, проведенных через сервис электронной почты Microsoft.

Информацию подтвердили в Федеральном управлении по вопросам информационной безопасности (BSI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В управлении не назвали, какие именно учреждения пострадали, но отметили, что информация, возможно, была "скомпрометирована в четырех случаях".

BSI опубликовало первое предупреждение по безопасности в пятницу, сказав, что от кибератаки пострадали "организации всех размеров".

Об уязвимости программного обеспечения Exchange Server компания Microsoft уже сообщила в январе. Затем американский программный гигант начал разрабатывать обновления своей программы электронной почты.

Microsoft считает, что за кибератакой стоит спонсируемый китайским государством злоумышленник по имени Hafnium. Но Китай отрицает свою причастность.

По мнению экспертов, немецкие компании пострадали от этой уязвимости больше, чем другие страны, потому что они сами работают с Exchange или в арендованных центрах обработки данных.

Накануне стало известно, что в результате кибератаки пострадали серверы электронной почты Европейской банковской организации.