Бельгія перетнула позначку у мільйон вакцинованих від коронавірусу

У Бельгії вакцину від коронавірусу отримали вже більше мільйона людей - з близько 11 мільйонів населення країни.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це оголосили на брифінгу представники Інституту громадського здоров’я.

644 933 особи отримали лише першу дозу вакцини, а 345 696 - вже обидві необхідні дози.

Цього тижня в країні починається новий етап вакцинації - для людей віком від 65 років, які не проживають у будинках для літніх людей.

Нагадаємо, Бельгія, на відміну від окремих країн Євросоюзу, використовує лише затверджені регулятором ЄС вакцини - Pfizer-BioNTech, Moderna та AstraZeneca.

Для вакцини AstraZeneca нещодавно скасували вікові обмеження щодо застосування, після появи нових даних про її ефективність для літніх людей.

На відміну від низки країн Європи, у Бельгії на цей час не спостерігається нового сплеску заражень - ще з кінця осені показники коливаються на рівні 2-3 тисяч випадків за добу.