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Бельгия пересекла отметку в миллион вакцинированных от коронавируса

Вторник, 9 марта 2021, 16:18

В Бельгии вакцину от коронавируса получили уже более миллиона человек - из около 11 миллионов населения страны.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом объявили на брифинге представители Института общественного здоровья.

644 933 человека получили только первую дозу вакцины, а 345 696 - уже обе необходимые дозы.

На этой неделе в стране начинается новый этап вакцинации - для людей в возрасте от 65 лет, не проживающих в домах престарелых.

Напомним, Бельгия, в отличие от отдельных стран Евросоюза, использует только утвержденные регулятором ЕС вакцины - Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Для вакцины AstraZeneca недавно отменили возрастные ограничения по применению, после появления новых данных о ее эффективности для пожилых людей.

В отличие от ряда стран Европы, в Бельгии сейчас не наблюдается нового всплеска заражений - еще с конца осени показатели вариируются в пределах 2-3 тысяч случаев в сутки.

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