Топ-керівник ЄС звинуватив Росію і Китай у використанні вакцин для пропаганди

Президент Європейської ради Шарль Мішель у вівторок заявив, що на відміну від РФ та Китаю, які широко рекламують свої поставки вакцин, ЄС на буде використовувати вакцини в пропагандистських цілях.

Про це Мішель розповів у своєму інформаційному бюлетені, в якому він інформує громадян ЄС про діяльність Євроради, пише "Європейська правда".

"Ми не повинні дозволяти, щоб Китай і Росія ввели нас в оману, обидва режими з менш бажаними цінностями, ніж наші, коли вони організовують дуже обмежені, але широко розрекламовані операції з постачання вакцин іншим країнам", - заявив Мішель.

За його словами, за наявними даними ці дві країни ввели удвічі менше доз на 100 жителів, ніж Європейський Союз.

"І Європа не буде використовувати вакцини в пропагандистських цілях. Ми просуваємо наші цінності", - підкреслив глава Євроради.

Нагадаємо, минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), що базується в Амстердамі, розпочало експертизу вакцини "Спутник V", що є ключовим кроком до її затвердження у ЄС.

Угорщина вже схвалила "Спутник V" і почала використовувати вакцину, тоді як Чеська Республіка та Словаччина також замовили дози і заявляють, що не чекатимуть затвердження EMA.

Італійсько-російська торгова палата заявила, що як тільки російську вакцину затвердить Європейське агентство з лікарських засобів, її почнуть поширювати по всій Італії.

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