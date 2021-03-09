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Топ-руководитель ЕС обвинил Россию и Китай в использовании вакцин для пропаганды

Вторник, 9 марта 2021, 20:28

Президент Европейского совета Шарль Мишель во вторник заявил, что в отличие от РФ и Китая, которые широко рекламируют свои поставки вакцин, ЕС на будет использовать вакцины в пропагандистских целях.

Об этом Мишель рассказал в своем информационном бюллетене, в котором он информирует граждан ЕС о деятельности Евросовета, пишет "Европейская правда".

"Мы не должны позволять, чтобы Китай и Россия ввели нас в заблуждение, оба режима с менее желательными ценностями, чем наши, когда они организуют очень ограничены, но широко разрекламированные операции по поставке вакцин другим странам", - заявил Мишель.

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По его словам, по имеющимся данным эти две страны ввели вдвое меньше доз на 100 жителей, чем Европейский Союз.

"И Европа не будет использовать вакцины в пропагандистских целях. Мы продвигаем наши ценности", - подчеркнул глава Евросовета. 

Напомним, на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), базирующееся в Амстердаме, начало экспертизу вакцины "Спутник V", что является ключевым шагом к ее утверждению в ЕС.

Венгрия уже одобрила "Спутник V" и начала использовать вакцину, тогда как Чешская Республика и Словакия также заказали дозы и заявляют, что не будут ждать утверждения EMA.

Итальянско-российская торговая палата заявила, что как только российскую вакцину утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам, ее начнут распространять по всей Италии.

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