Франция объявила третий локдаун

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об усилении ограничений для противодействия пандемии коронавируса на всей территории страны.

Об этом он сказал в специальном телеобращении, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Макрона охарактеризовал ситуацию в стране как "деликатную" и сказал, что апрель станет решающим. "Мы потеряем контроль, если не будем двигаться сейчас", - сказал он.

По всей стране с 5 апреля на три недели закрываются школы. Планируется проведение одной недели общенационального удаленного школьного обучения, за которыми будут две недели весенних каникул.

Макрон сказал, что, хотя школы закрываться со следующей недели, классы будут оставаться открытыми для детей работников ключевых сфер.

Меры, введенные в 19 регионах в начале этого месяца, - включая закрытие несущественных предприятий, физические упражнения в пределах 10 км от дома лица, и запрет на поездки в другие части страны без уважительных причин - будут расширены на общегосударственном уровне.

"Каждый должен ограничить свои контакты с другими людьми", - сказал он, добавив, что людям дадут пасхальные выходные, чтобы попасть туда, где они хотят провести карантин.

Комендантский час с 19:00 остается в силе, и людей снова просят работать дома. Президент сказал, что "конец туннеля" видно, если люди будут уважать новые мероприятия.

Парламент обсудит меры, объявленные Макроном, перед тем, как проголосовать за них в четверг.

Напомним, в столичном регионе Франции обнаружили штамм коронавируса с новым изменениями, которые могли сделать его более заразным и уменьшить чувствительность к вакцинам.