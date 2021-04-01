У Франції сподіваються через 10 днів пройти пік весняної хвилі епідемії

В уряді Франції сподіваються, що за 10 днів країна пройде пік "третьої хвилі" епідемії коронавірусу, а до кінця квітня - пік навантаження на реанімації.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це сказав міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

"Якщо ситуація буде розвиватись за нашими розрахунками, ми можемо досягнути піку епідемії через 7-10 днів. Потім на потрібно ще два тижні до "піку" навантаження на реанімації - це може статись наприкінці квітня", - сказав міністр.

Нагадаємо, напередодні 31 березня президент Еммануель Макрон оголосив про запровадження третього жорсткого локдауну на всій території країни - досі такі заходи діяли у 19 департаментах з найгіршою ситуацією.

Починаючи з лютого, щоденний приріст заражень у Франції подвоївся і зараз показники становлять в середньому 40 тисяч випадків за добу.

Цього тижня кількість коронахворих у реанімаціях досягла 5 тисяч, перевищивши найбільші показники осінньої хвилі епідемії.



