Во Франции надеются через 10 дней пройти пик весенней волны эпидемии

В правительстве Франции надеются, что за 10 дней страна пройдет пик "третьей волны" эпидемии коронавируса, а к концу апреля - пик нагрузки на реанимации.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом сказал министр здравоохранения Оливье Веран.

"Если ситуация будет развиваться по нашим расчетам, мы можем достичь пика эпидемии через 7-10 дней. Затем на нужно еще две недели до пика нагрузка на реанимации - это может произойти в конце апреля", - сказал министр.

Напомним, накануне 31 марта президент Эммануэль Макрон объявил о введении третьего жесткого локдауна на всей территории страны. До того такие меры действовали в 19 департаментах с наихудшей ситуацией.

Начиная с февраля, ежедневный прирост заражений во Франции удвоился и сейчас показатели составляют в среднем 40 000 случаев в сутки.

На этой неделе количество пациентов с коронавирусом в реанимациях достигло 5000, превысив самые показатели осенней волны эпидемии.