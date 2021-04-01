У Чехії березень-2021 став найсмертоноснішим місяцем епідемії

У березні 2021 року в Чехії за місяць померло більше хворих на коронавірус, ніж у будь-який інший попередній місяць з початку епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CTK.

За березень в країні зареєстрували 5779 смертей людей, у яких раніше підтвердили коронавірус.

Це приблизно на 800 більше, ніж у листопаді 2020 року, який досі залишався на першому місці за кількістю смертей від коронавірусу.

Загалом з початку епідемії у Чехії з населенням близько 10,7 млн осіб померли 26 586 коронахворих.

До запровадження жорсткого локдауну, на початку березня, найвищі показники заражень у Чехії перевищували 15 тисяч. Країні довелося просити сусідні країни про допомогу з лікуванням "важких" хворих через нестачу місць у лікарнях.

Останнім часом приріст заражень суттєво спав, до менш ніж 10 тисяч випадків за добу, але кількість госпіталізованих пацієнтів зменшується повільно.

Тим часом обидві дози вакцини від коронавірусу отримали вже більш ніж пів мільйона чехів, а першу дозу - 1,2 млн осіб.



Донедавна Чехія залишалася на першому місці у країнах ЄС та Європейської економічної зони за показником захворюваності на 100 000 населення. Минулого тижня її випередила Естонія. На третій позиції - Угорщина.