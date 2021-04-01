В Чехии март-2021 стал самым смертоносным месяцем эпидемии

В марте 2021 года в Чехии за месяц умерло больше больных с коронавирусом, чем в любой другой предыдущий месяц с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CTK.

За март в стране зарегистрировали 5779 смертей людей, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Это приблизительно на 800 больше, чем в ноябре 2020 года, который до сих пор оставался на первом месте по количеству смертей от коронавируса.

Всего с начала эпидемии в Чехии с населением около 10,7 млн человек умерли 26 586 больных с коронавирусом.

До введения жесткого локдауна, в начале марта, высокие показатели заражений в Чехии превышали 15 000. Стране пришлось просить соседние страны о помощи с лечением "тяжелых" больных из-за нехватки мест в больницах.

В последнее время прирост заражений существенно спал, до менее чем 10 000 случаев в сутки, но количество госпитализированных пациентов уменьшается медленно.

Между тем обе дозы вакцины от коронавируса получили уже более полумиллиона чехов, а первую дозу - 1,2 млн человек.

До недавнего времени Чехия оставалась на первом месте в странах ЕС и Европейской экономической зоны по показателю заболеваемости 100 000 населения. На прошлой неделе ее опередила Эстония. На третьей позиции - Венгрия.