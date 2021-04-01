Тихановська пояснила, як доб’ється падіння режиму Лукашенка

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська пояснила, як опозиції в Білорусі вдасться повалити режим Лукашенка.

Про це вона розповіла у інтерв’ю "Європейській правді" у Вільнюсі.

"Він (режим Лукашенка. - ЄП) обов'язково впаде, це питання лише часу і кількості жертв – людей, якими режим готовий пожертвувати заради збереження влади однієї людини", - сказала Тихановська.

Але, за її словами, свідомість білорусів змінилася, і вони "вже не зможуть жити в такій країні".

"Вони побачили стільки насильства, стільки жорстокості й неповаги з боку режиму, що з цим вже не змиряться. Саме ця воля білоруського народу, його впевненість у змінах і бажання кращого життя для своїх дітей і для себе дає мені впевненість у тому, що режим впаде", - зазначила лідерка білоруських протестів.

Тихановська вважає, що, швидше за все, не буде якоїсь однієї події, яка змусить режим впасти. Але, за її словами, "режим вже хитається, у ньому йдуть незворотні процеси".

"Це як палаюче торфовище. Начебто земля рівна, але там усе горить, і якщо станеш – провалиться. Зараз наше завдання – чинити такий потужний тиск на цей режим, щоби будь-який тригер спрацював. Це може бути страйк на якомусь заводі або загальнонаціональний страйк", - сказала Тихановська.

Вона не погодилась із тим, що протести не дають результату, і опозиції, ймовірно, потрібно змінити тактику.

"Протести тримають у напрузі цей режим вже дев'ять місяців. Вони вимотують цей режим. І найбільше цей режим боїться саме цих протестів, саме вулиці, саме страйків", - вважає Тихановська.

Водночас вона зазначила, що не може спрогнозувати, що саме стане "останнім кроком до падіння режиму".

Читайте інтерв’ю повністю: Тихановська про Майдан, Путіна і Крим. Українське інтерв'ю лідера білоруських протестів

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