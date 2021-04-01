Тихановская объяснила, как добьется падения режима Лукашенко

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объяснила, как оппозиции в Беларуси удастся свергнуть режим Лукашенко.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде" в Вильнюсе.

"Он (режим Лукашенко. - ЕП) обязательно падет, это вопрос времени и количества жертв - людей, которыми режим готов пожертвовать ради сохранения власти одного человека", - сказала Тихановская.

Но, по ее словам, сознание белорусов изменилось, и они "уже не смогут жить в такой стране".

"Они увидели столько насилия, столько жестокости и неуважения со стороны режима, что с этим уже не смирятся. Именно эта воля белорусского народа, его уверенность в изменениях и желание лучшей жизни для своих детей и для себя дает мне уверенность в том, что режим падет", - отметила лидер белорусских протестов.

Тихановская считает, что, скорее всего, не будет какого-то одного события, которое заставит режим пасть. Но, по ее словам, "режим уже шатается, в нем идут необратимые процессы".

"Это как горящий торфяник. Вроде бы земля ровная, но там все горит, и если встанешь - провалится. Сейчас наша задача - оказывать такое мощное давление на этот режим, чтобы любой маломальский триггер сработал. Это может быть стачка на каком-нибудь заводе или общенациональная забастовка", - сказала Тихановская.

Она не согласилась с тем, что протесты не дают результата, и оппозиции, вероятно, нужно изменить тактику.

"Протесты держат в напряжении этот режим уже девять месяцев. Они изматывают этот режим. И больше всего этот режим боится именно этих протестов, именно улицы, именно забастовок", - считает Тихановская.

В то же время она отметила, что не может спрогнозировать, что именно станет "последним шагом к падению режима".

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