Седлецька виграла в ЄСПЛ справу щодо конфлікту з ГПУ

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) повністю задовольнив скаргу журналістки, головної редакторки програми розслідувань "Схеми" Наталки Седлецької у справі проти Генеральної прокуратури України, слідчі якої в 2018 році хотіли отримати доступ до даних з її телефона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

Суд визнав, що дії влади несли загрозу розкриття джерел журналістки, яка проводить антикорупційні розслідування, а отже, уряд порушив цим статтю 10 Конвенції про захист прав людини (свобода вираження поглядів).

Рішення на користь журналістки судді ЄСПЛ ухвалили одностайно.

"Ухвала районного суду від 27 серпня 2018 року дозволила ГПУ збирати широкий спектр захищених комунікаційних даних щодо особистих та професійних контактів журналістки протягом 16 місяців. (...) Ці дані можуть включати інформацію, що ідентифікує конфіденційні джерела заявниці", – зазначив ЄСПЛ у своєму рішенні.

Судді встановили, що влада України не мала достатніх підстав, які б могли виправдати втручання у права головної редакторки програми розслідувань "Схеми".

"Наведені національними судами причини втручання у права заявниці відповідно до статті 10, були недостатніми, щоб продемонструвати, що втручання було пропорційним та відповідало нагальній потребі суспільства", – зазначає ЄСПЛ.

"Ризик заподіяння шкоди інтересам, захищеним статтею 10, був ще більшим, оскільки фокус роботи заявниці як журналістки був на розслідуванні високопосадової корупції, включно з корупцією в самій ГПУ", – йдеться у рішенні.

Відповідним рішенням судді ЄСПЛ також постановили, що країна-відповідач має відшкодувати заявниці 2350 євро судових та юридичних витрат та 4500 євро в якості моральної компенсації.

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Європейський суд з прав людини перейшов у стадію ухвалення рішення в цій справі в липні 2019 року.

Розгляд справи Наталки Седлецької по суті в ЄСПЛ розпочався наприкінці листопада 2018 року. Відтоді він запросив та отримав письмові коментарі сторін від обох сторін.

У жовтні 2018 року ЄСПЛ безстроково заборонив слідчим отримувати дані з мобільних телефонів авторки та ведучої програми "Схеми" Наталки Седлецької.

Це рішення ЄСПЛ стало другим в історії суду, коли "Правило 39" було застосоване щодо статті 10 Конвенції ("Свобода вираження поглядів"), і перша справа, у якій йдеться про захист журналістських джерел.