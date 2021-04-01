Парламент Нідерландів голосуватиме за вотум недовіри прем’єру Рютте

Опозиційні партії в парламенті Нідерландів внесли ініціативу про недовіру прем'єр-міністру Марку Рютте, який намагається сформувати новий уряд після виборів 17 березня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рютте був явним переможцем парламентських виборів минулого місяця. Висловлення йому недовіри може затримати формування нового коаліційного уряду та послабить його позицію голови консервативної партії VVD.

Прем’єр у парламенті мусив пояснювати, чому він сказав журналістам, що не обговорював політичне призначення для одного з законодавців, хоча насправді він це обговорював.

Рютте заперечує, що збрехав.

"Я не брехав, я діяв чесно і по совісті", - сказав він в парламенті.

Переговори про формування нового уряду були раптово призупинені 25 березня після того, як міністерка, відповідальна за їх проведення, отримала позитивний тест на коронавірус. Крім того, вона випадково розкрила фотографу новинного видання документ, з якого видно, що учасники переговорів обговорювали посаду для депутата Пітера Омцігта, критика попереднього уряду Рютте, хоча християнські демократи Омцігта були членом коаліції.

Рютте сказав журналістам 25 березня, що він не був тим, хто згадував посаду Омцігта, але нотатки з переговорів, надані парламенту цього тижня, показали, що він насправді згадав про це.