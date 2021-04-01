Парламент Нидерландов будет голосовать за вотум недоверия премьеру Рютте

Оппозиционные партии в парламенте Нидерландов внесли инициативу о недоверии премьер-министру Марку Рютте, который пытается сформировать новое правительство после выборов 17 марта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Рютте был явным победителем парламентских выборов в прошлом месяце. Выражение ему недоверия может задержать формирование нового коалиционного правительства и ослабит его позицию председателя консервативной партии VVD.

Премьер в парламенте должен объяснять, почему он сказал журналистам, что не обсуждал политическое назначение для одного из законодателей, хотя на самом деле он это обсуждал.

Рютте отрицает, что соврал.

"Я не врал, я действовал честно и по совести", - сказал он в парламенте.

Переговоры о формировании нового правительства были внезапно приостановлены 25 марта после того, как министр, ответственный за их проведение, получила положительный тест на коронавирус. Кроме того, она случайно раскрыла фотографу новостного издания документ, из которого видно, что участники переговоров обсуждали должность для депутата Питера Омцигта, критика предыдущего правительства Рютте, хотя христианские демократы Омцигта были членом коалиции.

Рютте сказал журналистам 25 марта, что он не был тем, кто упоминал должность Омцигта, но заметки по переговорам, предоставленные парламенту на этой неделе, показали, что он на самом деле вспомнил об этом.