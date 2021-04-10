Британців через пандемію закликали не покладати квіти в пам'ять про принца Філіпа

Велика Британія оплакує померлого в п'ятницю принца Філіпа, але людей попросили не збиратися натовпами і не покладати квіти до королівських палаців через правила дистанціювання, встановлених для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Коли з'явилися новини про смерть Філіпа, радіо- і телепередачі були перервані виконанням державного гімну "Боже, бережи королеву". Прапори були приспущені у всіх королівських резиденціях і будівлях британського уряду.

Деякі люди покладали квіти поруч з британським прапором біля Букінгемського палацу і біля стін Віндзорського замку, хоча уряд закликав людей не приносити квіти в королівські резиденції.

"Пам'ятаючи про безпеку і добробут населення і відповідно до директив уряду, представників громадськості просять не збиратися натовпами. Охочих висловити співчуття просять зробити це найбезпечнішим способом, а не збиратися біля королівських резиденцій", - йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

Представник уряду також попросив, щоб "на даний час люди не покладали квіти біля королівських резиденцій".

Раніше повідомлялося, що похорон принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.