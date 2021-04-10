Британцев из-за пандемии призвали не возлагать цветы в память о принце Филиппе

Великобритания оплакивает умершего в пятницу принца Филиппа, но людей попросили не собираться толпами и не возлагать цветы к королевским дворцам из-за правил дистанцирования, установленных для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Когда появились новости о смерти Филиппа, радио- и телепередачи были прерваны исполнением государственного гимна "Боже, храни королеву". Флаги были приспущены во всех королевских резиденциях и зданиях британского правительства.

Некоторые люди возлагали цветы рядом с британским флагом у Букингемского дворца и у стен Виндзорского замка, хотя правительство призывало людей не приносить цветы в королевские резиденции.

"Помня о безопасности и благополучии населения и в соответствии с директивами правительства, представителей общественности просят не собираться толпами. Желающих выразить соболезнования просят сделать это самым безопасным способом, а не собираться в Королевских резиденциях", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Представитель правительства также попросил, чтобы "в настоящее время не возлагали цветы возле королевских резиденций".

Ранее сообщалось, что похороны принца Филиппа не будут государственными, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.