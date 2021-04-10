По всій Британії проходять військові салюти в пам'ять про принца Філіпа

У Великій Британії в суботу по всій країні проводять військові салюти в пам'ять про принца Філіпа, який помер 9 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У Лондоні військовослужбовці Почесної артилерійської роти зроблять 41 постріл з гармат з пристані Тауера. Військовослужбовці роблять постріли щохвилинно починаючи з полудня за британським часом.

Гармати в Лондоні стріляли в унісон з армійськими частинами з усіх куточків Британії, включаючи Белфаст, Кардіфф і Едінбург, а також британську заморську територію Гібралтар.

Залпи також прозвучать з британських військових кораблів, що знаходяться у відкритому морі. Принц Філіп, як відомо, служив військово-морським офіцером під час Другої світової війни і обіймав посаду лорда-адмірала.

Заходи закриті для публіки через коронавірусні обмеження, а самі військовослужбовці перебувають в масках.

Військовий салют вже відбувся біля будівлі парламенту Австралії в Канберрі.

Подібні військові салюти також ознаменували смерть королеви Вікторії в 1901 році і Вінстона Черчілля в 1965 році.

Раніше повідомлялося, що похорон принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.