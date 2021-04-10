По всей Британии гремят оружейные салюты в память о принце Филиппе

В Великобритании в субботу по всей стране проводят военные салюты в память о принце Филиппе, умершем 9 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В Лондоне военнослужащие Почетной артиллерийской роты произведут 41 выстрел из пушек с пристани Тауэра. Военнослужащие производят выстрелы каждую минуту, начиная с полудня по британскому времени.

Орудия в Лондоне стреляли в унисон с армейскими частями со всех уголков Британии, включая Белфаст, Кардифф и Эдинбург, а также британскую заморскую территорию Гибралтар.

Оружейные залпы также прозвучат с британских военных кораблей, находящихся в открытом море. Принц Филипп, как известно, служил военно-морским офицером во время Второй мировой войны и занимал должность лорда-адмирала.

Мероприятия были закрыты для публики из-за коронавирусных ограничений, а сами военнослужащие были в масках.

Подобные военные салюты также ознаменовали смерть королевы Виктории в 1901 году и Уинстона Черчилля в 1965 году.

Ранее сообщалось, что похороны принца Филиппа не будут государственными, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.