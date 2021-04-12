Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии РФ

13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправится с рабочим визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МИД, пишет "Европейская правда".

Заседание инициировала Украина в рамках статьи 15 Хартии об особом партнерстве Украины и НАТО по исполнение договоренности президента Зеленского и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 6 апреля, подчеркнули в ведомстве.

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"Глава МИД Украины и НАТО обсудят обострение Российской Федерацией ситуации с безопасностью вдоль российско-украинской границы и во временно оккупированном Крыму, действенные пути поддержки Североатлантическим альянсом суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - заявили в пресс-службе МИД.

В рамках визита также состоится встреча Дмитрия Кулебы с Йенсом Столтенбергом.

Напомним, по данным западных агентств, госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Брюссель для обсуждения действий России, направленных против Украины.

В воскресенье в интервью NBC News Блинкен заявил, что Россия столкнется с "ценой и последствиями" в случае усиления агрессии против Украины.