Глави МЗС Естонії та Росії провели переговори вперше за 5 років

Міністри закордонних справ Естонії та Росії Ева-Марія Лійметс та Сергій Лавров обговорили нератифіковані прикордонні угоди між двома країнами та ситуацію в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

20-хвилинна телефонна розмова є першою за п’ять років між главами МЗС Росії та Естонії.

Лійметс висловила занепокоєння з приводу військової ескалації в Україні та навколо неї, закликавши Росію дотримуватися міжнародних зобов'язань та поважати територіальну цілісність та права людини.

Незважаючи на те, що російсько-естонська угода про кордон залишається у глухому куті, Лійметс висловила бажання Естонії рухатися вперед із ратифікацією.

Однак Росія заявила, що бажає скасувати згадки про Тартуський договір, підписаний 1920 року незалежною Естонією та більшовицькою Росією. Згідно з договором, деякі райони, які зараз перебувають на території Росії, зазначені як такі, що знаходяться на боці кордону Естонії, тобто, якщо б було прийнято делімітацію кордону за договором, Росія займе близько 5% території Естонії.

Деякі політики вже описали дискусію як два окремі монологи. Естонський депутат Марко Міхкельсон заявив, що дзвінок міністрів є більше способом познайомитись, додавши, що важливо лише те, що розмова розпочалася.

Нагадаємо, за оцінкою естонської Поліції безпеки (КаПо), хоча поїздки і публічні збори були обмежені в умовах пандемії коронавірусу, це не знизило активність російської діяльності зі здійснення впливу на естонському напрямку.