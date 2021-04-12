Главы МИД Эстонии и России провели переговоры впервые за 5 лет

Министры иностранных дел Эстонии и России Ева-Мария Лийметс и Сергей Лавров обсудили нератифицированные пограничные соглашения между двумя странами и ситуацию в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

20-минутный телефонный разговор - первый за пять лет между главами МИД России и Эстонии.

Лийметс выразила обеспокоенность по поводу военной эскалации в Украине и вокруг нее, призвав Россию соблюдать международные обязательства и уважать территориальную целостность и права человека.

Несмотря на то, что российско-эстонское соглашение о границе остается в тупике, Лийметс выразила желание Эстонии двигаться вперед с ратификацией.

Однако Россия заявила, что желает отменить упоминания о Тартуский договор, подписанный 1920 независимой Эстонией и большевистской Россией. Согласно договору, некоторые районы, которые сейчас находятся на территории России, указанные как таковые, находящихся на стороне границы Эстонии, то есть, если бы было принято делимитации границы по договору, Россия займет около 5% территории Эстонии.

Некоторые политики уже описали дискуссию как два отдельных монологи. Эстонский депутат Марко Михкельсон заявил, что звонок министров есть больше способом познакомиться, добавив, что важно лишь то, что разговор начался.

Напомним, по оценке эстонской Полиции безопасности (КаПо), хотя поездки и публичные собрания были ограничены в условиях пандемии коронавируса, это не снизило активность российской деятельности по осуществлению воздействия на эстонском направлении.