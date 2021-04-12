Президент Чехії буде використовувати інвалідний візок на публічних заходах
Президент Чехії Мілош Земан заявив, що хоче в майбутньому використовувати інвалідне крісло на публічних заходах.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
"Я не бачу в цьому нічого поганого", - сказав 76-річний глава держави.
Земан сказав, що стан його ніг "незадовільний" через прогресуюче захворювання - невропатію. Але сказав, що не здається і продовжить практикувати ходьбу за допомогою тростини.
Земан минулої середи сидячи прийняв присягу у нового міністра охорони здоров'я Петера Аренбергера. Це призвело до припущень про його незадовільний стан здоров'я.
Два роки тому Земан заявив про намір відмовитися від куріння. Як президент, Земан виконує в основному представницькі функції, але він вважається однією з найбільш важливих осіб, які формують громадську думку в країні.
Раніше стало відомо, що у Чехії буде звільнений з посади глава МЗС Томаш Петршичек, його відставки раніше домагався Земан.
На відміну від Земана, Петршичек висловився проти можливого імпорту російської вакцини від коронавірусу і проти участі російських компаній в розширенні АЕС Дуковани.
Його місце може зайняти колишній міністр закордонних справ Любомир Заоралек.