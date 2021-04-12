Президент Чехії буде використовувати інвалідний візок на публічних заходах

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що хоче в майбутньому використовувати інвалідне крісло на публічних заходах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"Я не бачу в цьому нічого поганого", - сказав 76-річний глава держави.

Земан сказав, що стан його ніг "незадовільний" через прогресуюче захворювання - невропатію. Але сказав, що не здається і продовжить практикувати ходьбу за допомогою тростини.

Земан минулої середи сидячи прийняв присягу у нового міністра охорони здоров'я Петера Аренбергера. Це призвело до припущень про його незадовільний стан здоров'я.

Два роки тому Земан заявив про намір відмовитися від куріння. Як президент, Земан виконує в основному представницькі функції, але він вважається однією з найбільш важливих осіб, які формують громадську думку в країні.

Раніше стало відомо, що у Чехії буде звільнений з посади глава МЗС Томаш Петршичек, його відставки раніше домагався Земан.

На відміну від Земана, Петршичек висловився проти можливого імпорту російської вакцини від коронавірусу і проти участі російських компаній в розширенні АЕС Дуковани.

Його місце може зайняти колишній міністр закордонних справ Любомир Заоралек.