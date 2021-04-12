Глава МЗС Чехії буде звільнений з посади

У Чехії буде звільнений з посади глава МЗС Томаш Петршичек, його відставкираніше домагався президент Мілош Земан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

У п'ятницю Петршичек зазнав поразки на виборах голови соціал-демократів, на яких він балотувався проти віцепрем’єра Яна Гамачека.

"Я можу підтвердити, що дізнався про своє звільнення на зустрічі з Яном Гамачеком", - написав Томаш Петршичек виданню у текстовому повідомленні в неділю.

За даними чеських ЗМІ, пост глави МЗС займе чинний міністр культури Любомир Заоралек, він очолював зовнішньополітичне відомство з 2014 по 2017 рік.

В інтерв’ю Blesk.cz у неділю президент Мілош Земан заявив, якщо прем'єр-міністр Андрей Бабіш запропонує йому звільнення Петршичека, він не буде його блокувати.

Земан давно домагаєвся зміни глави дипломатії. Петршичек вважає, що президента дратує те, що він звертає увагу на ризики для безпеки, пов'язані з тендером на будівництво блоку на АЕС Дуковани, та його незгода з вакцинацією несертифікованими російськими та китайськими вакцинами.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр Чехії оголосив, що звільнить главу МОЗ, який виступає проти купівлі російської вакцини "Спутник V".