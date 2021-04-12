Президент Чехии будет использовать инвалидную коляску на публичных мероприятиях

Президент Чехии Милош Земан заявил, что хочет в будущем использовать инвалидное кресло на публичных мероприятиях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Я не вижу в этом ничего плохого", - сказал 76-летний глава государства.

Земан сказал, что состояние его ног "неудовлетворительное" из-за прогрессирующего заболевания - невропатии. Но сказал, что не сдается и продолжит практиковать ходьбу с помощью трости.

Земан в минувшую среду сидя принял присягу у нового министра здравоохранения Петера Аренбергера. Это привело к предположениям о его неудовлетворительном состоянии здоровья.

Два года назад Земан заявил о намерении отказаться от курения. Как президент Земан выполняет в основном представительские функции, но он считается одним из наиболее важных лиц, формирующих общественное мнение в стране.

Ранее стало известно, что в Чехии будет освобожден от должности глава МИД Томаш Петршичек, его отставки ранее добивался Земан.

В отличие от Земана, Петршичек высказался против возможного импорта российской вакцины от коронавируса и против участия российских компаний в расширении АЭС Дукованы.

Его место может занять бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек.