Президент Чехии будет использовать инвалидную коляску на публичных мероприятиях
Президент Чехии Милош Земан заявил, что хочет в будущем использовать инвалидное кресло на публичных мероприятиях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
"Я не вижу в этом ничего плохого", - сказал 76-летний глава государства.
Земан сказал, что состояние его ног "неудовлетворительное" из-за прогрессирующего заболевания - невропатии. Но сказал, что не сдается и продолжит практиковать ходьбу с помощью трости.
Земан в минувшую среду сидя принял присягу у нового министра здравоохранения Петера Аренбергера. Это привело к предположениям о его неудовлетворительном состоянии здоровья.
Два года назад Земан заявил о намерении отказаться от курения. Как президент Земан выполняет в основном представительские функции, но он считается одним из наиболее важных лиц, формирующих общественное мнение в стране.
Ранее стало известно, что в Чехии будет освобожден от должности глава МИД Томаш Петршичек, его отставки ранее добивался Земан.
В отличие от Земана, Петршичек высказался против возможного импорта российской вакцины от коронавируса и против участия российских компаний в расширении АЭС Дукованы.
Его место может занять бывший министр иностранных дел Любомир Заоралек.