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Украинская делегация в ПАСЕ инициировала создание группы поддержки "Крымской платформы"

Понедельник, 12 апреля 2021, 15:54

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы инициировала создание неформальной группы поддержки "Крымской платформы" и собирает сторонников этой идеи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила председатель постоянной украинской делегации Мария Мезенцева.

"Мы подготовили в рамках ПАСЕ заявление о создании неформальной группы по поддержке Крымской платформы на уровне делегатов ПАСЕ. И мы уже получили подписи делегаций Турции, Польши, Литвы, Испании. А Швеция, Франция, Норвегия проявили интерес к инициативе", - рассказала она.

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Мария Мезенцева добавила, что активно такая работа будет происходить во время личных встреч в Страсбурге и после этого, ожидаемо, подписей станет больше.

"На следующей неделе наша делегация будет встречаться с делегациями Германии и Люксембурга, а в Страсбурге уже есть подтверждение о встрече с делегацией Турции", - добавила она.

Напомним, "Крымскую платформу" инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.

Первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года.

15 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет рассматривать участие любых стран и организаций в инициативе Крымской платформы как недружественный в отношении России шаг и прямое посягательство на ее территориальную целостность.

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