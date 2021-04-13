Украина верит в выполнение обещания НАТО относительно членства - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в выполнение обещания НАТО, которое Альянс дал относительно ее будущего членства на Бухарестском саммите в 2008 году.

Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с генсеком НАТО в Брюсселе во вторник, сообщает "Европейская правда".

"В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дал обещание Украине и Грузии. И мы верим, что Альянс - организация, которой можно доверять, которая выполняет свои обещания. Для нас в Украине членство в НАТО - вопрос времени", - сказал министр.

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Как известно, по итогам Бухарестского саммита в 2008 году Украина и Грузия не получили План действий относительно членства. Но саммит принял решение, что две страны в будущем смогут стать членами Альянса.

Кулеба также предупредил, что на фоне последней эскалации России он "не может исключить ничего" и призвал Альянс использовать все инструменты, чтобы избежать обострения конфликта.

"В 2014 году нельзя было представить, что Россия зайдет так далеко, оккупировав Крым, а затем Донбасс... Когда вы меня спрашиваете, как далеко может зайти Россия (сегодня - ЕП.) ... я не могу исключить ничего. Но я верю, что у нас есть все инструменты, чтобы не только не дать России сделать еще один шаг вперед, но чтобы прогнать Россию с оккупированных территорий Украины", - сказал министр.

Недавно президент Владимир Зеленский выразил надежду на поддержку союзников по НАТО в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в Альянсе.

6 апреля Зеленский заявил, что присоединение к Альянсу для Украины является единственным путем к урегулированию конфликта на Донбассе.

В МИД РФ пригрозили Украине масштабной эскалацией на Донбассе и "последствиями для государственности" в случае гипотетического присоединения Киева к НАТО.