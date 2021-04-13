У Британії "поклали" сайт Нацслужби здоров’я після відкриття вакцинації для людей від 45 років

У Британії відкрили реєстрацію на вакцинацію для людей віком 45-50 років; у перші години через ажіотаж сайт Нацслужби здоров’я працював зі збоями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Після відкриття реєстрації для цієї групи, на сайті NHS з’явилося повідомлення про тимчасові технічні труднощі, а деяким користувачам висвітилося повідомлення про необхідність почекати, тому що на сайт одночасно зайшла занадто велика кількість людей.

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Втім, за деякий час проблему вирішили.

За словами представників уряду, Британія змогла досягти своєї мети про вакцинацію усіх людей віком від 50 років та груп підвищеного ризику до 15 квітня.

Також в Англії тепер почали використовувати вакцину Moderna, після Шотландії та Уельсу, де вакцинація нею почалася ще минулого тижня.

На сьогодні у Британії принаймні першою дозою вакцини щеплені близько 32 млн людей - більше половини дорослого населення.

Науковці Університетського коледжу Лондона на основі моделювання припустили, що з цього тижня Британія досягне колективного імунітету від вірусу - з урахуванням ефекту від вакцинації та імунітету людей, які вже перехворіли.

Водночас, застерегли вони, у разі послаблення обмежень необхідний для колективного імунітету поріг підвищиться - тому що ризик зараження стане вищим, аніж зараз.