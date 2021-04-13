В Британии "лег" сайт Нацслужбы здоровья после открытия вакцинации для людей от 45 лет

В Британии открыли регистрацию на вакцинацию для людей в возрасте 45-50 лет, в первые часы из-за ажиотажа сайт Нацслужбы здоровья работал с перебоями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

После открытия регистрации для этой группы, на сайте NHS появилось сообщение о временных технических трудностях, а некоторым пользователям высветилось сообщение о необходимости подождать, так как на сайт одновременно зашло слишком большое количество людей.

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Впрочем, через некоторое время проблему решили.

По словам представителей правительства, Великобритания смогла достичь своей цели по вакцинации всех людей в возрасте от 50 лет и групп повышенного риска до 15 апреля.

Также в Англии теперь начали использовать вакцину Moderna, после Шотландии и Уэльса, где вакцинация ею началась еще на прошлой неделе.

На сегодня в Британии по крайней мере первой дозой вакцины привиты около 32 млн человек - больше половины взрослого населения.

Ученые Университетского колледжа Лондона на основе моделирования предположили, что с этой недели Великобритания достигнет коллективного иммунитета от вируса - с учетом эффекта от вакцинации и иммунитета людей, которые уже переболели.

В то же время, предостерегли они, в случае ослабления ограничений необходимый для коллективного иммунитета порог повысится - потому что риск заражения станет выше, чем сейчас.