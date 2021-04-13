КГБ Беларуси заявил о задержании политолога Федуты, пропавшего в Москве

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал политолога Александра Федуту, который на днях исчез в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", о задержании заявило государственное белорусское агентство БЕЛТА.

"Федуту задержали в рамках расследования уголовного дела по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь по прямому подозрению в совершении преступления. После немедленных следственных действий и поисковых операций будет предоставлена ​​полная информация о ситуации", - говорится в сообщении.

В понедельник жена Федуты заявила, что потеряла с ним связь в Москве, где он работал медиаконсультантом. После заявления о пропаже московская милиция даже начала поиски, сообщает "Радио Свобода".

"Я в Москве и ничего не понимаю. Сегодня я собиралась пойти в посольство, чтобы заявить о его исчезновении, а потом узнала из СМИ, что мой муж арестован. Где он, в Минске или Москве, что с ним произошло - не знаю. Это смешно, что мой муж мог совершить преступление, так же, как и Костусев. Нет слов, чтобы описать то, что происходит", - прокомментировала задержание Федуты его жена Марина Шибко, которая вчера прилетела в Москву на поиски мужа.

КГБ Беларуси также задержал председателя Партии БНФ Григория Костусева: родственники политика заявили, что он был задержан вечером 12 апреля в Шклове, затем доставлен в Минск. Его задержали по уголовному делу, он находится в СИЗО КГБ. Вместе с Костусевым задержали его зятя Дмитрия Антончика.

Напомним, 6 апреля в Беларуси задержали жену украинского правозащитника Владимира Яворского, руководительницу общественного объединения "Звено" Татьяну Гацуру-Яворскую.